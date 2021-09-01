Названы победители Венецианского кинофестиваля

Главный приз Венецианского кинофестиваля – «Золотой лев» достался картине «Событие» французского режиссера Одри Диван.

«Серебряного льва» присудили Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса». Гран-при удостоен Паоло Соррентино, снявший ленту «Рука бога».

Лучшей актрисой признана Пенелопа Крус за работу в фильме «Параллельные матери» Педро Альмодовара. Награду за лучшую мужскую роль получил Джон Аркилла, сыгравший в картине «На работе: пропавшие 8″ Эрика Матти.

Награду за лучший сценарий получила Мэгги Джилленхол за фильм «Исчезнувшая дочь».

Украину представляли три фильма: «Блик» Валентина Васяновича, «Носорог» Олега Сенцова и совместная работа украинских, чешских и словацких кинематографистов – «Цензорка» словацкого режиссера Петера Керекеша. Собственно последний фильм получил награду за лучший сценарий в секции «Горизонты».

Жюри в этом году возглавил режиссер Пон Джун-хо, получивший в 2020-м «Оскар» за фильм «Паразиты». Вместе с ним победителей выбирали оскароносная режиссер Хлоя Чжао, актрисы Виржини Эфира, Синтия Эриво и Сара Гадон.

В Основном конкурсе в этом году был представлен 21 фильм.

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