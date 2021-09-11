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17:30 12 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украине нужно перейти на латиницу – Данилов

Секретарь СНБО назвал отказ от использования кириллицы «одной из фундаментальных вещей» для Украины.

Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. При этом английский язык должен стать обязательным для изучения с детского сада. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью для Радио Свобода, обнародованном 11 сентября.

«Я за (введение латиницы – ред.). Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу», – ответил секретарь СНБО на вопрос о введении латиницы.

Также Данилов подчеркнул важность изучения английского языка с самого детства.

«То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательным. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык – это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилой, сложно, но это одно дело, а в детских садах, в школах это должно быть», – отметил секретарь СНБО.

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Тэги: снбо, латиница, кирилица, изучение английского языка
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