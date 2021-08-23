Папа Римский встретился с патриархом Варфоломеем

Глава римско-католической церкви провел Святую Мессу на площади, где присутствовали представители разных конфессий.

Папа Римский Франциск во время визита в венгерскую столицу Будапешт встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. Понтифик провел Святую Мессу, на которой присутствовали представители власти и различных конфессий, включая и Варфоломея. Об этом сообщает Vatican News.

«Центральным событием первого этапа 34-го Апостольского путешествия Папы Франциска стала Святая Месса на площади Героев Будапешта, завершившая 52-й Международный Великий Пост», – говорится в сообщении.

Отмечается, что понтифик также встретился с президентом Венгрии Яношем Адером, премьер-министром Виктором Орбаном, с епископами Венгрии. Были у него запланированы встречи и с представителями других христианских конфессий и еврейских общин.

Перед началом Святой Мессы глава Ватикана проехал на панорамном авто между секторами с паломниками на площади и прилегающих улицах, приветствуя и благословляя их.

Площадь была украшена флагами, включая и украинские, отмечает издание.

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