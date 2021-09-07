Байден за членство Украины в НАТО

Президент США лично поддержал вступление Украины в Альянс, однако отметил, что это зависит не только от него, рассказал украинский лидер.

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена в Вашингтоне американский лидер заявил, что Украина должна быть в Североатлантическом альянсе. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу CNN, обнародованном в воскресенье, 12 сентября.

«Он сказал: «Я думаю, что вы должны быть там (в НАТО – ред.), но это зависит не только от меня», – процитировал украинский лидер слова американского коллеги.

Также Зеленский озвучил свой ответ Байдену.

«Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет (для Украины – ред.) короче», – сказал глава Украинского государства и добавил, что обсуждение этого вопроса продолжалось около 20-30 минут.

Кроме того, на вопрос журналиста, беспокоится ли Зеленский, что США оставят Украину без поддержки, президент посоветовал не сравнивать Украину и Афганистан.

«Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», – подчеркнул глава государства.

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