В РПЦ сочли оскорблением установку в Крыму бюста Дзержинского

Отреставрированный бюст Дзержинского установили в центре Симферополя в годовщину дня рождения основателя ВЧК – 11 сентября.

В пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю заявили, что Дзержинский «боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты».

Установка памятника вызвала критику представителя РПЦ протоиерея Леонида Калинина. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он высказал мнение, что памятник «снесут местные жители», поскольку он оскорбляет «память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей».

В Крыму после взятия его под контроль Красной армией осенью 1920 года жертвами красного террора стали десятки тысяч бывших белых офицеров и местных жителей.

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