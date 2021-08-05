Премию MTV Music Awards получил в этом году Джастин Бибер

Церемония вручения проходила в традиционном очном формате и транслировалась на одноименном канале.

Канадский певец Джастин Бибер выиграл премию MTV Music Awards этого года.

Церемония вручения проходила в традиционном очном формате и транслировалась на одноименном канале. В благодарственной речи Бибер отметил, что прошедший год был тяжелым для всех, и поблагодарил свою подругу Хейли Болдуин, с которой они недавно поженились.

За награду с ним боролись Ариана Гранде, Тейлор Свифт и другие исполнители.