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08:11 13 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Премию MTV Music Awards получил в этом году Джастин Бибер

Церемония вручения проходила в традиционном очном формате и транслировалась на одноименном канале.

Канадский певец Джастин Бибер выиграл премию MTV Music Awards этого года.

Церемония вручения проходила в традиционном очном формате и транслировалась на одноименном канале. В благодарственной речи Бибер отметил, что прошедший год был тяжелым для всех, и поблагодарил свою подругу Хейли Болдуин, с которой они недавно поженились.

За награду с ним боролись Ариана Гранде, Тейлор Свифт и другие исполнители.

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Тэги: поп-музыка
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