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08:11 13 Сентября 2021 0 Комментарии
Премию MTV Music Awards получил в этом году Джастин Бибер
Церемония вручения проходила в традиционном очном формате и транслировалась на одноименном канале.
Канадский певец Джастин Бибер выиграл премию MTV Music Awards этого года.
Церемония вручения проходила в традиционном очном формате и транслировалась на одноименном канале. В благодарственной речи Бибер отметил, что прошедший год был тяжелым для всех, и поблагодарил свою подругу Хейли Болдуин, с которой они недавно поженились.
За награду с ним боролись Ариана Гранде, Тейлор Свифт и другие исполнители.
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Тэги: поп-музыка
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