В МОЗ анонсировали появление в Украине собственной вакцины

Она будет не от коронавируса, а от гриппа, и появиться должна уже в первой половине следующего года.

В следующем году в Украине появится собственная вакцина. Это будет вакцина против гриппа. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает в понедельник, 13 сентября, пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года.

«Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах», – сообщил он.

По его словам, это будет продукция «in bulk» (то есть в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку).

«Но в то же время мы будем иметь своего отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин», – считает Кузин.

Он добавил, что это освободит страну от необходимости искать вакцину на рынках Европы.

Тэги: вакцина, грипп