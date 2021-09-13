Особенности откатных ворот и фурнитуры для них
Для более удобного заезда транспортных средств широко используются откатные конструкции ворот.
Откатные ворота часто устанавливают на участках частных домов, а также на предпринимательских объектах. Фурнитурные откатные ворота становятся популярнее обычных, потому что они отлично экономят пространство. Огромный ассортимент ворот и их комплектующие можно найти по ссылке https://sellmax.com.ua/categories/furnitura-dlya-vorot/furnitura-dlya-otkatnyh-vorot/.
Какие плюсы использования откатных ворот?
Откатные ворота являются отличной альтернативой распашным, потому что:
- нужно лишь пространство вдоль забора для открытия ворот;
- улучшается маневренность при заезде;
- не требуются большие усилия при открытии даже в большую непогоду;
- отсутствует риск удара от створки при ветряной погоде;
- створка ворот хорошо открывается даже при снегопадах.
Разновидности ворот с откатными конструкциями
Существуют такие типы откатных фурнитурных ворот:
- Консольные - ворота со створками с длинной основой, которая движется по роликовым кареткам.
- Подвесные – створки находятся подвешенными и движутся по обездвиженной балке, что расположенная сверху.
- Рельсовые – створки держат упор на движущихся роликах, которые курсируют по рельсе, а также имеет крепления кронштейна по вертикали с боковыми роликами.
Рекомендации при выборе ворот
Перед покупкой ворот нужно уточнить некоторые детали, а именно:
- нужно точно иметь достаточное пространство для отката ворот в сторону;
- нужно измерить высоту и убедится, что предполагаемый тип ворот подходит по ней;
- нужно подсчитать примерную сумму, которую планируется потратить на ворота.
Фурнитурные детали для откатных ворот
Фурнитурные детали – это специфичные комплектующие, которые являются неотъемлемыми элементами в механизме откатных ворот.
Такими фурнитурными деталями являются:
- кронштейн – опорная деталь, которая позволяет прикрепляются на вертикальный или горизонтальные площины;
- петли – это металлические планки на стержни, которые служат для навешивания створки;
- рейка – имеет вид зубчатого бруска, который используется для передачи движения от электропривода к створке ворот;
- роликовые каретки – это колесики, которые движутся по плоским направляющим;
- верхний уловитель – удерживает верхний край створки в закрытом состоянии;
- нижний уловитель – в закрытом положении удерживает нижний край створки;
- заглушки – предназначены для закрытия торцов направляющей от воздействия снега и дождя;
- пластина – предназначена для поддержки сверху, чтобы не дать створке завалиться набок;
- концевой ролик – металлическая деталь в которую вставлено колесо для лучшего распределения веса воротной конструкции.