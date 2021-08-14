В ОП состоится совещание по судебной реформе

Президент прокомментировал блокирование судебной реформы из-за решения Совета судей по делегатам в Этический совет.

Президент Владимир Зеленский 16 сентября проведет рабочую встречу с участием председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, а также послов Большой семерки по поводу судебной реформы. Об этом сообщает Офис президента в понедельник, 13 сентября.

«Согласно абзацу 6 пункта 23-1 Заключительных и переходных положений закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия №1635-ІХ от 14 июля 2021 года, субъект формирования Этического совета подает председателю Высшего совета правосудия список кандидатов в состав Этического совета в течение 30 дней со дня поступления соответствующего обращения председателя ВСП», – говорится в сообщении.

Отмечается, что субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Этический совет, однако на сегодняшнем заседании Совет не смог этого сделать, «что вызывает беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки очищения судебной системы».

«Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку», – заявил Зеленский.

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