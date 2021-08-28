Россия заявила, что они не могут обсуждать Крым и Донбасс с Украиной

Россия якобы не является стороной конфликта на востоке Украины, поэтому Путин не будет обсуждать его с Зеленским, утверждает Песков.

Встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина невозможна, если Киев хочет обсуждать Крым и Донбасс. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 13 сентября.

«Нет, [обсуждение Крыма] невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи», – сказал Песков.

По его словам, Путин не будет обсуждать с Зеленским войну на Донбассе, так как РФ якобы «не является стороной этого конфликта».

На вопрос о готовности Путина вести диалог с Зеленским по теме Донбасса Песков ответил: «Нет, абсолютно. Дело в том, что мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях».

Спикер Кремля утверждает, якобы войну на Донбассе можно обсуждать с Украиной «только с точки зрения выполнения абсолютно четко прописанных на бумаге положений минского комплекса мер».

Наконец, Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина возможна, если на ней будут обсуждаться реализация минских договоренностей, договоренностей парижского саммита и двусторонние отношения между Украиной и РФ.

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