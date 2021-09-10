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18:00 13 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Решение о сертификации СП-2 примут до конца года

Немецкий регулятор получил документы от оператора газопровода на его сертификацию. На их рассмотрение есть четыре месяца.

Федеральное сетевое агентство примет решение о сертификации газопровода Северный поток-2 в течение четырех месяцев. Об этом в понедельник, 13 сентября, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря агентства Фите Вульфа.

«Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии», – сказал он.

Вульф уточнил, что речь идет о сертификации газопровода и его соответствии нормам газовой директивы ЕС. А решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.

При этом если СП-2 введут в эксплуатацию до получения сертификата, то это может повлечь штрафы.

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Тэги: газопровод, транзит газа, СП-2
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