СНБО готовятся к созданию кибервойск

На заседании СНБО прорабатывались основные вопросы создания кибервойск. В частности, финансирование, основные задачи.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов провел совещание по созданию кибервойск Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Кабинету министров поручено в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно создания и функционирования в системе Министерства обороны Украины кибервойск», – говорится в сообщении.

Во время совещания рассматривались вопросы относительно объема материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения кибервойск, комплектования личного состава, основных задач и тому подобное.

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