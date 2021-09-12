«Манчестер Юнайтед» на продажах футболок с именем Роналду уже покрыл стоимость его трансфера

Футболок с надписью «Ronaldo» продано уже на 188 млн фунтов, сообщает Love The Sales.

Из этих денег клуб получит чуть более 13 млн фунтов комиссионных, однако сумма превысит основной платеж, который «красные дьяволы» должны выплатить «Ювентусу» за трансфер футболиста.

Love The Sales также сообщает, что этим летом футболок «Манчестер Юнайтед» с надписью «Ronaldo» было куплено два раза больше, чем футболок ПСЖ с надписью «Messi».

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