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03:13 14 Сентября 2021 0 Комментарии
В Луцке сбежал из суда подозреваемый в изнасиловании
Из здания Луцкого горрайонного суда после избрания меры пресечения сбежал подсудимый. Инцидент произошел 13 сентября.
Сейчас полицейские разыскивают беглеца.
В пресс-службе суда сообщили, что мужчина убежал, как только судья объявил решение.
Пресс-секретарь службы судебной охраны в Волынской области Евгения Ковтун в комментарии отметила, что функцию конвоирования должна была осуществлять полиция, а служба судебной охраны не имела права его задерживать.
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Тэги: суд, изнасилование
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