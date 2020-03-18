В Луцке сбежал из суда подозреваемый в изнасиловании

Из здания Луцкого горрайонного суда после избрания меры пресечения сбежал подсудимый. Инцидент произошел 13 сентября.

Сейчас полицейские разыскивают беглеца.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина убежал, как только судья объявил решение.

Пресс-секретарь службы судебной охраны в Волынской области Евгения Ковтун в комментарии отметила, что функцию конвоирования должна была осуществлять полиция, а служба судебной охраны не имела права его задерживать.

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