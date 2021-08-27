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Главная » Украина » Спорт
06:34 14 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Шевченко заменит Луческу на посту главного тренера «Динамо»?

По окончании сезона Мирча Луческу покинет пост главного тренера киевского клуба, а его заменит Андрей Шевченко, сообщил журналист Олег Ящук.

«Луческу, думаю, еще этот сезон отработает с «Динамо», а потом придет Андрей Николаевич Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко. Не знаю, было ли это где-то в СМИ, но я слышал от своих друзей», — сказал Ящук.

«Есть такой инсайд, действительно. Уже прошла такая информация», — подтвердил слухи другой журналист Андрей Малиновский.

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. В минувшем сезоне «бело-синие» выиграли под его руководством чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Контракт румына с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Шевченко продолжает оставаться безработным. 1 августа 2021 года тренер покинул пост наставника сборной Украины из-за истечения контракта.

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Тэги: футбол, ФК Динамо Киев
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