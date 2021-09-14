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Главная » Украина » Общество
16:00 14 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В МОЗ назвали сроки введения желтой зоны в Украине

Решения по внедрению желтой зоны карантина принимает госкомиссия под ТЭБ и ЧС, напомнили в Минздраве.

Решение о переводе Украины в желтую зону карантина будет принято, вероятнее всего, на этой неделе. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Лига.net во вторник, 14 сентября.

Введение желтой зоны в стране должна одобрить Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, напомнил он.

«Решение комиссии должно быть гармонизированным с изменениями в постановлении 1236, которые регулируют ограничения или порядок работы тех или иных зон. Решение о введении или переходе в другую зону принимает исключительно комиссия. Такое решение, вероятнее всего, будет на этой неделе», – сказал Кузин.

При этом любая регуляция, касающаяся возможных ограничений или изменений порядка в работе госучреждений, бизнеса или граждан, должна вступить в силу через семь дней.

Сейчас Украина возвращается в режим регулярных заседаний комиссий ТЭБ и ЧС. Эта комиссия будет заседать раз в две недели.

«В зависимости от развития ситуации, можем перейти на еженедельные заседания», – добавил Кузин.

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Тэги: моз, коронавирус, зоны
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