Пуэр – легендарный чай с особыми возможностями
Китай славится производством качественного, вкусного и полезного чая. Если говорить о пуэр, то он создается на склонах провинции Юньнань.
Китай славится производством качественного, вкусного и полезного чая. Если говорить о пуэр, то он создается на склонах провинции Юньнань. Тут есть несколько сотен мануфактур, где создается основа для легендарного напитка. Соответственно на выходе получается несколько десятков разных сортов, отличающиеся качеством, цветом, фасовкой и полезными характеристиками.
Каждый производитель старается фасовать чай в удобную форму. В результате интернет магазин чая пуэр получает разные варианты прессовки: круг, кирпич, тыква, гриб, гнездо и миниточка. Каждый покупатель для себя по итогу выберет, что именно для него подходит. Консультанты магазина «NewTea» дадут свои рекомендации при выборе и окажут профессиональную помощь.
Как и из чего делают чай?
Шэн и Шу – две известные технологии производства чая. Ранее именно Шэн использовалась, соответственно алгоритм производства выглядит следующим образом:
- Происходит ручной сбор листьев с деревьев и кустов;
- Собранная зелень проветривается в тени, получая грубые листья;
- Происходит пропарка листьев в котлах под высокой температурой на протяжении 15 минут;
- Пропаренные листья тщательно просушиваются и становятся сухой массой;
- Полученные сырьевые материалы продаются фермерами на большие заводы и мануфактуры, где происходит прессование чая;
- Готовый продукт просушивается дополнительно и упаковывается.
С помощью такой технологии создается чай Шэн Пуэр. Он может иметь фруктовый насыщенный вкус или дополняться орехово-черносливными нотками. Некоторые виды чая имеют выдержку от 20 лет, а стоимость такого продукта достигает 1000 долларов за 1 килограмм.
Технология производства Шу
Это альтернативный вариант приготовления сырья. В итоге черный пуэр таким и остается, но с определенной изюминкой, которую ценят многие фанаты данного напитка. Подготовленное фермерами сырье помещается в большие емкости, достигающие нескольких метров в диаметре. Все это поливается водой и покрывается герметично крышкой. Происходит процедура отпаривания, что ускоряет ферментацию.
Происходит нагрев листьев до 70 градусов, а это приводит к почернению листьев. Равномерная ферментация гарантируется только за счет тщательно перемешивания листьев. Спустя 45 дней определяется, готов ли материал для дальнейшей работы. После этого происходит сушка в специальных сушильных шкафах. После этого готовый чай фасуется.
Полезные свойства и особенности чая
Это основной источник большого количества витаминов и минералов. С их помощью оказывается полезное воздействие на организм человека, в частности:
- снижается вес;
- стабилизируется обмен веществ;
- организм очищается;
- стимулируется работа мозга;
- укрепляется иммунитет.
Намного проще использовать чай в качестве целебного источника, нежели сомнительные биологические активные добавки или таблетки. В интернет-магазине «New Tea» удастся приобрести чай в любом варианте и с разными вкусовыми качествами.