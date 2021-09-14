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12:01 14 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пуэр – легендарный чай с особыми возможностями

Китай славится производством качественного, вкусного и полезного чая. Если говорить о пуэр, то он создается на склонах провинции Юньнань.

Китай славится производством качественного, вкусного и полезного чая. Если говорить о пуэр, то он создается на склонах провинции Юньнань. Тут есть несколько сотен мануфактур, где создается основа для легендарного напитка. Соответственно на выходе получается несколько десятков разных сортов, отличающиеся качеством, цветом, фасовкой и полезными характеристиками.

Каждый производитель старается фасовать чай в удобную форму. В результате интернет магазин чая пуэр получает разные варианты прессовки: круг, кирпич, тыква, гриб, гнездо и миниточка. Каждый покупатель для себя по итогу выберет, что именно для него подходит. Консультанты магазина «NewTea» дадут свои рекомендации при выборе и окажут профессиональную помощь.

Как и из чего делают чай?

Шэн и Шу – две известные технологии производства чая. Ранее именно Шэн использовалась, соответственно алгоритм производства выглядит следующим образом:

  1. Происходит ручной сбор листьев с деревьев и кустов;
  2. Собранная зелень проветривается в тени, получая грубые листья;
  3. Происходит пропарка листьев в котлах под высокой температурой на протяжении 15 минут;
  4. Пропаренные листья тщательно просушиваются и становятся сухой массой;
  5. Полученные сырьевые материалы продаются фермерами на большие заводы и мануфактуры, где происходит прессование чая;
  6. Готовый продукт просушивается дополнительно и упаковывается.

С помощью такой технологии создается чай Шэн Пуэр. Он может иметь фруктовый насыщенный вкус или дополняться орехово-черносливными нотками. Некоторые виды чая имеют выдержку от 20 лет, а стоимость такого продукта достигает 1000 долларов за 1 килограмм.

Технология производства Шу

Это альтернативный вариант приготовления сырья. В итоге черный пуэр таким и остается, но с определенной изюминкой, которую ценят многие фанаты данного напитка. Подготовленное фермерами сырье помещается в большие емкости, достигающие нескольких метров в диаметре. Все это поливается водой и покрывается герметично крышкой. Происходит процедура отпаривания, что ускоряет ферментацию.

Происходит нагрев листьев до 70 градусов, а это приводит к почернению листьев. Равномерная ферментация гарантируется только за счет тщательно перемешивания листьев. Спустя 45 дней определяется, готов ли материал для дальнейшей работы. После этого происходит сушка в специальных сушильных шкафах. После этого готовый чай фасуется.

Полезные свойства и особенности чая

Это основной источник большого количества витаминов и минералов. С их помощью оказывается полезное воздействие на организм человека, в частности:

  • снижается вес;
  • стабилизируется обмен веществ;
  • организм очищается;
  • стимулируется работа мозга;
  • укрепляется иммунитет.

Намного проще использовать чай в качестве целебного источника, нежели сомнительные биологические активные добавки или таблетки. В интернет-магазине «New Tea» удастся приобрести чай в любом варианте и с разными вкусовыми качествами.

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