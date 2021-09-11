В Европарламенте призывают не признавать выборы в Госдуму РФ

Результаты выборов были украдены режимом еще до начала голосования, заявил в ходе пленарного заседания депутат Андрюс Кубилюс.

Политик представил на рассмотрение участников парламентской сессии проект нового доклада по направлениям политических отношений между ЕС и Россией.

Документ касается выборов в Государственную Думу РФ, которые должны состояться в конце этой недели в России. Политик отметил ряд грубых нарушений, в результате которых результаты таких выборов будут искажены. Речь идет об участии в выборах в Госдуму РФ граждан Украины на оккупированных территориях, запрете на въезд наблюдателям от ОБСЕ, притеснении оппозиции.

«Наш доклад рекомендует не признавать эти парламентские выборы и сам парламент России легитимными, если выборы будут признаны мошенническими, состоявшимися с нарушениями демократических принципов и международного права», – сказал Кубилюс.

Он подчеркнул, что в этом контексте следующая неделя станет экзаменом для всех европейских институтов, которые не должны бояться говорить о том, что российские выборы были изначально организованы с нарушением демократических принципов и международного законодательства, поскольку уже сейчас есть очень много признаков, что именно это и происходит.

Тэги: Европарламент, выборы в Госдуму РФ