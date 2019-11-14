В Украине появился Тelegram-канал для изучения языка жестов

В Украине создали Тelegram-канал, где каждый желающий сможет приобщиться к бесплатным онлайн-урокам по изучению языка жестов.

Кроме занятий с преподавателем в Zoom, здесь доступны уроки для детей от 6 лет и быстрые тесты на знание языка жестов.

Создала этот канал общественная организация «Почувствуй».

Организация основана Людмилой и Андреем Пышными. С 2011 года системно занимается помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха.

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