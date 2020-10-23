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06:31 15 Сентября 2021 0 Комментарии
Жириновский потерял штаны в ходе теледебатов
У политика резко сползли брюки. Жириновский не замолчал и чуть медленнее продолжил свой спич, параллельно поправляя одежду.
Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале TVC.
Во время выступления Жириновский обрушился с критикой на тех, кто «устроил капитализм».
«Все правительственные министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты», – заявил Жириновский.
В этот момент его речь прервал казус – у политика резко сползли брюки. Жириновский не замолчал и чуть медленнее продолжил свой спич, параллельно поправляя одежду.
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Тэги: Владимир Жириновский, предвыборные дебаты
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