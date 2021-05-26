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Главная » Мир » Политика
10:06 15 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Навального выдвинули на премию имени Сахарова

Российский оппозиционный политик, активист борьбы против коррупции получил международную известность.

Группа «Обновление Европы» в Европейском парламенте 14 сентября выдвинула Алексея Навального кандидатом на звание лауреата Премии за свободу мысли имени Андрея Сахаров.

На сайте группы «Обновление Европы» отмечается, что российский оппозиционный политик, активист борьбы против коррупции получил международную известность, организуя крупные общественные акции, участвуя в политической борьбе за реформы и против президента Владимира Путина и путинского правительства.

Алексея Навального называют человеком, которого боится Путин, отмечается в публикации, посвященной российскому оппозиционеру.

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Тэги: премия Сахарова, Алексей Навальный
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