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11:00 15 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Еврокомиссия одобрила выделение €600 млн Украине

Фактическая выплата средств Киеву состоится в конце октября, подчеркнул Валдис Домбровскис.

Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом сказал вице-президент ЕК и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина в среду, 15 сентября.

«Комиссия приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере 600 млн евро. Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 млрд евро», – сообщил он в комментарии.

Еврокомиссар отметил, что решение принято как следствие выполнения всех условий для предоставления средств.

«Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса. Фактическая выплата средств состоится в конце октября», – заявил Домбровскис.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение Еврокомиссии.

«Благодарен руководству ЕС за положительную оценку внедряемых Украины реформ. Это свидетельство солидарности Украины и Евросоюза в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19″, – написал глава государства в Twitter.

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Тэги: ес, Киев, Еврокомиссия, выплата средств
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