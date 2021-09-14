Украина может получить от США Железный купол

Американские законодатели предлагают в рамках военной помощи Украине передать системы ПВО.

В Палате представителей Конгресса США подали законопроект, в котором требуют больше денег на оборону для Украины. Как пишет Politico, среди поставок может быть система противоракетной обороны Железный купол.

В версию законопроекта об оборонной политике 2022 финансового года Комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил включена поправка, которая требует от Пентагона представление в Конгресс отчета с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи «существующих систем» Украине, которые, вероятно, не будут развернуты в ближайшее время, сообщает издание.

При этом отмечается, что Россия может воспринять такую военную помощь Украине как провокацию.

«Россия давно жаловалась на американскую систему противоракетной обороны в Румынии, утверждая, что она может быть использована в наступательных целях, но США и НАТО это обвинение отвергли», – говорится в статье.

Отмечается, что версия законопроекта об обороне на 2022 финансовый год не определяет какую-либо конкретную систему вооружений, которую следует передать Украине. Но один сотрудник Конгресса сказал, что формулировка о передаче существующих систем говорит о многом, и две армейские батареи Iron Dome являются главными кандидатами, так как в армии мало подобных систем, которые могли бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России.

Издание напоминает, что ранее министр обороны Украины Андрей Таран сказал, что хотел бы потратить часть оборонных средств на новые системы противовоздушной обороны, указав, что это может быть и Iron Dome. Эти сообщения были услышаны в Вашингтоне, и члены Конгресса приняли это к сведению, пишет Politico.

«Учитывая желание и признание обеими партиями того, что необходимо сделать больше в сфере интегрированной противовоздушной обороны для Украинской, и с учетом некоторых политических решений администрации по Украине в последнее время, есть желание попробовать сделать больше чем то, что команда Байдена делает чтобы помочь им», – сказал анонимный сотрудник.

«С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, так как эта система будет очень быстро сбита российскими ракетными системами залпового огня. Но она может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит батареи защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины», - сказал Майкл Кофман, директор программы исследований России в корпорации CNA.

Поправка о противовоздушной обороне Украины была внесена конгрессменом Скоттом Франклином и была поддержана двумя партиями.

В законопроекте Палаты представителей уже содержится призыв к военной помощи Украине в размере 275 млн долларов даже до того как будет новая передача системы противоракетной обороны, но передача не приведет к значительному увеличению общей суммы, поскольку Iron Dome уже оплачен.

«Поправка, которая включает формулировку об украинской системе противоракетной обороны, хорошо вписалась в увеличении финансирования на 24 миллиарда долларов, предложенная членом комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майком Роджерсом в законопроект Байдена об оборонной политике. Пакет также включает в себя увеличение на 25 млн долларов финансирования Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности стоимостью 250 млн долларов, что вернет ее к уровню 2021 в 275 млн долларов», – отмечает издание.

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