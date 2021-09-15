Украина получила стратегию информбезопасности

Документ предусматривает борьбу с российской пропагандой, а также повышение уровня медиаграмотности украинцев.

Кабинет министров одобрил стратегию информационной безопасности Украины. Об этом сообщает глава Минкульта Александр Ткаченко в Telegram в среду, 15 сентября.

Документ включает в себя основные меры противодействия дезинформации со стороны России, а также предусматривает борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев, защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержку информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности.

«Стратегия рассчитана на период до 2025 года с учетом вызовов, связанных со стремительным распространением цифровых технологий. За это время должно быть сформировано и защищено информационное пространство, эффективное противодействие распространению незаконного контента, информационная реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и др», – сказано в сообщении.

Теперь Стратегию информационной безопасности должен одобрить СНБО, а ввести в действие своим указом президент.

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