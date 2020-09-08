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08:41 16 Сентября 2021 0 Комментарии
Впервые в истори в космос запущен корабль с непрофессиональными астронавтами
Все четыре человека на борту – космические туристы, которые проведут на орбите Земли три дня.
В среду на орбиту с мыса Канавералл был запущен космический корабль Dragon компании SpaceX, в экипаже которого впервые в истории космических полетов нет профессионального астронавта. Все четыре человека на борту – космические туристы, которые проведут на орбите Земли три дня.
Идея полета принадлежит американскому миллиардеру Джареду Айзекману. Вместе с ним на орбиту отправилась медсестра из детского онкологического госпиталя St. Jude, победитель лотереи и преподаватель городского колледжа. Формальная цель полета – сбор пожертвований в пользу детского госпиталя. Полет оплачивает Айзекман.
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Тэги: космос, астронавты
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