На Красной площади развернули баннер «Путина в тюрьму!»

Активисты были тут же задержаны, как и журналист RusNews Евгений Евсюков, освещавший акцию.

Четверо активистов «Гражданского общества Калужской области» развернули на Красной площади баннер «Свободу Навальному! Путина в тюрьму!». Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Активисты были тут же задержаны, как и журналист RusNews Евгений Евсюков, освещавший акцию. Полицейские оформили журналиста как участника акции.

Одного из протестовавших, Илью Ермакова, избили. У задержанного Сергея Редникова оказалась высокая температура и ангина. В отделении Ермакову и Редникову вызвали скорую.

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