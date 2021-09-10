ООН проигнорировала саммит по Крыму

ООН не участвовала в Крымской платформе по «абсолютно политическим мотивам», считает министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг, 16 сентября, раскритиковал отсутсвие представителей ООН на саммите Крымской платформы.

«Отмечу лишь один негативный момент в контексте нашего участия в ООН – это то, что эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена. Это произошло по абсолютно политическим мотивам. Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности», – сказал Кулеба.

По его словам, ООН неправильно понимает свою миссию в мире.

«Когда мы видим участие таких организаций, как Совет Европы, как НАТО, как ГУАМ, в саммите Крымской платформы, а ООН сознательно эту меру игнорирует, то это говорит нам и о состоянии дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире», – отметил Кулеба.

Он добавил, что украинская сторона будет работать над тем, чтобы изменить это понимание.

Тэги: МИД Украины, ООН, Крымская платформа, саммит по крыму