Так обещал Зеленский. Краткий счет Президенту Украины

Пожалуй, ни с одним из президентов Украины не связывали столько надежд. Со стороны избирателей это был шаг отчаяния и жертва. Не напрасная? Давайте разберемся.

Пожалуй, ни с одним из президентов Украины не связывали столько надежд. Возможно, если бы не гора десятилетиями нерешаемых проблем, в том числе очень острых, решающих для выживания граждан и страны, комедийный артист ни за что не возглавил бы крупнейшую в Европе державу. Со стороны избирателей это был шаг отчаяния и жертва. Не напрасная? Давайте разберемся.

В числе его главных невыполненных обещаний — прекращение войны на Донбассе. Зеленский самоустранился от выполнения минских соглашений и, по сути, заморозил переговоры по Донбассу на неопределённый срок. Только в 2020-м боевые потери украинской армии, по официальным данным, составили 49 убитых и более 330 раненых. Ситуация продолжает стремительно регрессировать в этом году. Граждане по обе линии фронта продолжают гибнуть за амбиции политиков.

За время президентства Зеленского в Украине зафиксирован значительный экономический спад, причем еще до начала пандемии. По данным Минэкономики в 2020 году реальный ВВП Украины сократился на 4,2%. Зафиксировано падение объемов промышленного производства и сельского хозяйства, а также рост инфляции. Неудачи в экономике стали одной из причин отставки правительства Алексея Гончарука. Плюс ко всему, страна все глубже погружается в зависимость от МВФ. Это при том, что Зеленский в предвыборную кампанию обещал ослабить зависимость Украины от международных кредиторов.

Украинцы с уровнем дохода ниже среднего по стране больше всего ждали от Зеленского снижения коммунальных тарифов. В 2019-м он обещал, что в 2020-2021 годах тарифы снизятся почти наполовину. Но получилось абсолютно наоборот. С января 2021 года только тарифы на отопление повысились от 5,5 до 49,8% в зависимости от региона и износа инфраструктуры. А с осени этого года тарифы на горячую воду в крупных городах увеличатся еще на 20-40%. С электричеством власти намудрили настолько, что пока никто не понимает, сколько будут платить экономические агенты и простые потребители. Льготные тарифы на энергию вовсе отменили, а людей разделили на 4 категории по количеству потребляемых кВт-ч. По каждой категории установили свою цену. Превышение лимита хоть на 1 кВт-ч приведёт к автоматическому переходу на новую категорию оплаты вне зависимости от перерасхода. И это назвали «реформой». В завершение тарифной кейса коснёмся не менее больной для Украины темы — цены на газ. За два года для потребителей она выросла от 50 до 80%, опять же, в зависимости от региона. Больше всего пострадали жители крупных городов.

По ситуации с решением языкового вопроса у ЗЕ тоже ничего не вышло. Дискриминационные нормы языкового закона так и не были отменены. Зато он сделал послабление на вещание на русском языке для своих друзей-олигархов, владеющих медиа-холдингами. Вероятно, борьба с «рукой Москвы» не должна приводить к потере доходов для своих.

На этом остановимся отдельно. Зеленский обещал провести массовую деолигархизацию, а всех провинившихся — посадить. Власти ничего не сделали в этом направлении. Обещанных «посадок» не было ни прошлой весной, ни после. Олигархи продолжают влиять на украинскую политику. Не произошло и громких расследований коррупционных деяний, которые касались предыдущих руководителей страны. Порошенко еще на свободе. Гуляет, в ус не дует, да и протесты националистов время от времени организовывает.

Мало того, Зеленский запустил процесс борьбы с неугодными СМИ. Когда-то милый, улыбчивый политик, который всем своим видом располагал к доверию превратился в обидчивого и мстительного политикана. СМИ, которые наносили ему невыносимые обиды, описывая провалы на посту президента — оказались под запретом.

Одно из любопытных, почти проваленных обещаний — возможно ЗЕ пойдёт на вторую каденцию. В недавнем интервью на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в 2024 году, Зеленский уклончиво отшутился в своём любимом стиле, но не отверг этой возможности. Напомним, в предвыборную кампанию он однозначно и категорично заявлял, что идёт всего на один президентский срок.

Реальность показала, что Зеленский не смог выполнить главные обещания: война не остановлена, уровень жизни падает, тарифы растут. ЗЕ рассматривался украинскими избирателями как президент-миротворец. Никто и не мог подумать, что миролюбивый комик со временем превратится в агрессивного политика, гуляющего в бронежилете и каске по позициям украинских войск на Донбассе. По его словам, «за два года он стал более агрессивным президентом». Скорее уж просто ощутил на себе реалии украинской политики и вовремя под них перестроился, а это у Зеленского получается лучше всего — ведь он хороший актер. Однако время показало, что играть президента в жизни оказалось гораздо тяжелее, чем на экране.