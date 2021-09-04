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Главная » Украина » Экономика
17:00 16 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стресс-тест показал проблемы топ-банков Украины

За два года число банков с недостаточным капиталом существенно не изменилась, но потребность в капитале значительно снизилась

Национальный банк провел стресс-тестирование крупнейших банков Украины, которое показало наличе проблем с капиталом у 20 из 30 из них. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 16 сентября.

Так, по базовому сценарию 10 банков нуждаются в дополнительном капитале на сумму 5,3 млрд гривен, по кризисному – 20 банков нуждаются в капитале на сумму 41,7 млрд гривен. По базовому сценарию до конца года увеличить свой капитал должны четыре банка. По отрицательному – меры по повышению достаточности капитала (или снижения рискованности деятельности) должны провести 16 банков.

При этом отмечается, что за два года число банков с недостаточным капиталом существенно не изменилась, но потребность в капитале значительно снизилась. В 2019 году по неблагоприятному сценарию банкам не хватало 73,8 млрд гривен, по базовому – 35,3 млрд гривен.

«Лучшие в этом году результаты большинства банков обусловлены их высокой капитализацией, сохранением приемлемого качества кредитного портфеля и достаточным уровнем операционной эффективности, которые почти не ухудшились вследствие кризиса. В то же время сценарии для стресс-тестирования были вообще мягче, чем в предыдущие годы», – отмечают в НБУ.

Потребность в капитале обусловлена ​​четырьмя основными факторами:

  • высокой стоимостью и короткой срокам фондирования, что формирует значительный процентный риск банков в неблагоприятных условиях;
  • значительными административными затратами;
  • содержанием на балансе чрезмерного объема непрофильных активов. По установленным правилам основной капитал банков поэтапно уменьшается на стоимость непрофильных активов;
  • неудовлетворительным финансовым состоянием отдельных крупных заемщиков.

Стресс-тестирование проходили 30 банков, на которые совокупно приходится 93% активов банковской системы.

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Тэги: капитал, Национальный банк Украины, стресс-тест, банки украины, недостаток капитала
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