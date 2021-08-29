Причиной взрыва авто в Днепре стала бомба

К днищу автомобиля было установлено самодельное взрывное устройство, которое сработало, когда водитель сел в машину, узнали СМИ.

Причиной взрыва автомобиля в Днепре, в результате которого погибли два человека, стало самодельное взрывное устройство, установленно в авто. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По данным следствия, в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство», – сказал собеседник агентства.

По одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к днищу автомобиля и сработало, когда водитель сел в машину.

Как сообщалось, утром 15 сентября в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля. Изначально сообщалось, что погибли двое мужчин. Позже стало известно, что при взрыве погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО, сапер Алексей Кавлак.

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