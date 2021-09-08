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Главная » Украина » Общество
05:20 17 Сентября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Языковой омбудсмен пригрозил санкциями нескольким телеканалам

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень начал контролировать соблюдение телеканалами закона о языке.

По его словам, эти телеканалы «1+1″, «Интер», ICTV, «Мега» и «Украина» «дерзко и систематически» нарушают закон и поэтому могут попасть под санкции СНБО.

«Конституционный суд Украины в своем решении от 14 июля 2021 года отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины», – заявил Кремень.

Он также требует от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания «занять принципиальную позицию», а не ограничиваться фиксацией нарушений законодательства.

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Тэги: телевидение, украинский язык
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