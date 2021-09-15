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08:22 17 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Европарламент проголосовал за непризнание выборов в Госдуму РФ

За резолюцию на основе доклада, подготовленного экс-премьером Литвы Андрюсом Кубилисом, проголосовали 494 депутата ЕП, против – 103, 72 воздержались.

Евросоюз не должен признавать итоги выборов в Госдуму, если они будут нечестными и пройдут с нарушением демократических принципов и международного права. Такова рекомендация Европарламента, принятая на пленарной сессии в Страсбурге.

В докладе отмечается, что перед думскими выборами Кремль усилил репрессии против оппозиции, разрушая политическую конкуренцию – так же, как это было сделано в Беларуси в августе прошлого года. ЕС, по мнению евродепутатов, должен быть готов рассмотреть вопрос о приостановке участия России в парламентских ассамблеях международных организаций, в частности в ПАСЕ.

Как сказано в докладе, Евросоюзу следует осудить возможную попытку Владимира Путина остаться на посту президента после окончания в 2024 году нынешнего срока его полномочий, если он воспользуется поправками к Конституции, принятыми в прошлом году.

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Тэги: Европарламент, выборы в Госдуму РФ
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