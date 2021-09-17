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10:02 17 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экс-регионал Цикаленко: «титушковод», «авторитет», друг «народных республик»?

14 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных специальных экономических и других санкций против 557 «воров в законе» и 111 криминальных авторитетов, решение о которых принял СНБО.

14 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных специальных экономических и других санкций против 557 «воров в законе» и 111 криминальных авторитетов, решение о которых принял СНБО.

Но каким-то дивным образом в списке не оказалось одного крайне «достойного» для попадания в санкциозный список вместе с другими криминальными авторитетами, персонажа. Речь – о бывшем «регионале» Юрии Цикаленко. Человеке, которого в СМИ (а если верить публичным заявлениям ряда политиков – и в оперативных сводках МВД) знают также, как «Юру Качка», «Наполеона» и «Лилипута». Эти прозвища Цикаленко, поговаривают, мог получить еще в годы бурной молодости – за невысокий рост, большие амбиции и связи с борцовским сообществом пристоличной области.

В его адрес в СМИ не единожды звучали обвинения в причастности к организации «силового крыла» Антимайдана: якобы именно Цикаленко стоял за привлечением борцов из пристоличного региона к избиениям активистов Майдана в Мариинском парке зимой 2014 года. А в сети можно найти видео, где Цикаленко благодарят за помощь террористы, убивающие украинцев на Донбассе.

Мы убеждены, что в СНБО персону Цикаленко вниманием обошли несправедливо, а его деятельность должна вызвать пристальное внимание СБУ. Почему? Давайте разберемся.

Поговаривают, в «лихие 90-е» господин Цикаленко вел очень бурную и далеко не всегда законную деятельность. О его возможной причастности к совершению тяжелых преступлений, а возможно – даже к убийствам – в 2010-м году говорил тогдашний министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. Персона Цикаленко привлекла внимание министра, когда эта фамилия всплыла в избирательных списках «Партии регионов» в Киевский областной совет.

О криминальном прошлом Юрия Цикаленко в том же 2010-м году говорил и народный депутат, генерал МВД Геннадий Москаль. В частности, он утверждал, что Цикаленко давно представляет интерес для правоохранительных органов.

«Опять в списки кандидатов в депутаты попадают люди, которые себя скомпрометировали, имеют «темное» и откровенно криминальное прошлое. В списке претендентов на получение мандата по мажоритарному округу от Партии регионов есть человек на имя Юрий Цикаленко. Стражам порядка он хорошо известен как «Юра Качок», – это заявление Москаля тогда, со ссылкой на пресс-службу партии «Народная самооборона» цитировали многие авторитетные СМИ, к примеру, «Украина Молодая» и «Цензор».

На просторах интернета можно найти упоминания о связях Цикаленко с одним из покойных ныне криминальных авторитетов, на счету ОПГ которого – множество тяжких преступлений

Не единожды, еще до «похода» Цикаленко в политику, СМИ сообщали также о его причастности к махинациям с сотнями гектар дорогостоящей земли в Обуховском районе Киевской области. В частности, одним из организаторов преступной группировки, разворовывавшей земли Обуховщины, его называл еще в 2009 году заместитель начальника, председатель ликвидационной комиссии Обуховского управления земельных ресурсов Константин Шурубей. Чиновник уверял: именно от имени Цикаленко ему и его семье поступали угрозы, когда он отказался участвовать в схеме и начал писать заявления о земельных махинациях в правохранительные органы.

Интересно, что в связке с Цикаленко в качестве организаторов «земельного дерибана» в Обуховском районе Шурубей упоминал экс-главу Обуховской РГА Константина Остринского. Последний в 2017 году был осужден за земельные махинации и получил 4 года лишения свободы. А вот роль Цикаленко в этой истории осталась практически незамеченной правоохранительными органами.

Хотя, к примеру, в селе Малые Дмитровичи местные жители даже выходили на протесты из-за захвата Цикаленко десятков га земли.

Много в свое время писали СМИ и о принадлежащем ему и оформленном на супругу отельно-ресторанном комплексе «Империя», построенном в возле Голубого озера в Подгорцах – любимого места отдыха для многих киевлян и жителей пристоличного региона. Людям попросту перекрыли доступ к озеру, пройти к водоему Цикаленко якобы позволял лишь посетителям своего заведения. Впоследствии отвод земли был признан незаконным. Но «Империя» и ныне там.

А в 2016-м году фамилия Цикаленко всплывала в контексте захвата части полигона Нацгвардии в Бориспольском района. Тогда волонтеры и журналисты выяснили: Цикаленко (на тот момент уже «глубоко верующий») организовал захват 10 га земли в районе затопленого села Гусинцы – якобы для церковных нужд.

Главный над «титушками» Антимайдана?

В 2013 году, накануне и во время Майдана, поговаривают, руководство «Партии регионов» делегировало Цикаленко организацию «силового крыла» Антимайдана. Ведь он имел непосредственное отношение к борцовскому сообществу, а территориальная близость к Киеву, где проходили противостояния, позволяла «мобилизировать» и доставить спортсменов в центр столицы значительно быстрее, чем это могли сделать, скажем, из Харькова, где для этих целей использовался «Оплот».

К тому же, похоже, господин Цикаленко в ту пору пользовался большим доверием «Семьи» Януковича и протекцией тогдашнего министра МВД Захарченко. Даже скандально известный ректор-беглец Петр Мельник, позже осужденный за коррупцию, с которым Цикаленко конкурировал в 95 округе за мандат народного депутата, заявлял, что последнего активно продвигали именно из «Семьи». Когда же стало очевидно, что при всем админресурсе у Цикаленко шансов нет – по словам Мельника, с него начали вымогать «вернуть деньги, которые Цикаленко потратил на выборы». В частности, делал это якобы и лично Захарченко.

В публикациях СМИ того периода за Цикаленко закрепилось прозвище «главного титушковода». Перед ним тогдашней властью якобы была поставлена задача собрать «ударные силы» из борцов Киевской области, входящих в Федерацию смешанных единоборств Украины, где Цикаленко являлся первым вице-президентом. Они, как писали тогда СМИ, должны были запугивать майдановцев.

Впрочем первые упоминания о Цикаленко как о возможном организаторе нападений на оппозиционные митинги появились за полгода до начала Революции Достоинства. В ходе одного из таких нападений страна узнала о существовании Вадима Титушко, имя которого стало нарицательным и закрепилось в сознании украинцев в обозначение спортсменов, нападающих на людей за деньги. Тогда же появилась информация о связи Цикаленко и «Украинским выбором» Виктора Медведчука.

И, похоже, дыма без огня не бывает. Иначе для чего бы Федерация смешанных единоборств, в руководстве которой сидит Цикаленко, реагировала на подобные обвинения, будь они абсолютным бредом?

По информации СМИ, основная задача Юрия Цикаленко во время Майдана заключалась в осуществлении погромов и провокаций в Киеве.

В узких кругах упорно циркулируют слухи о том, что уже после победы Евромайдана Цикаленко частенько наведывался в Москву. Злые языки приписывают ему сотрудничество с российскими спецслужбами, в частности, в сборе информации о воинах АТО, офицерах ВСУ, сотрудников разведки и контрразведки. Некоторые люди, знакомые с Цикаленко лично, даже уверяют, что он якобы упоминал о подготовке подрыва дамбы на Киевском море – дескать, такой теракт в России рассматривался как один из возможных ходов в войне против Украины.

Но если эти обвинения пока никто не доказал и они с равной долей вероятности могут оказаться как правдой, так и наговорами недоброжелателей – то в контексте готовившейся в 2018 году провокации с захватом церквей в Киеве имя Цикаленко звучало вполне отчетливо: о его причастности к подготовке инсценировок «захвата» храмов УПЦ МП якобы «праворадикалами» накануне принятия решения о Томосе для Украины тогда писали и говорили многие . Провокации эти имели целью срыв получения Томоса Украиной. И единственные их настоящие бенефициары сидели в РФ.

Во время президентства Петра Порошенко Цикаленко поставил свои политические амбиции на паузу – и, как в свое время многие криминальные авторитеты, ударился в религию. Настолько, что даже создал «Союз православных сил СПАС» – организацию, активно эксплуатирующую тему веры, строительства церквей и спорта в целях самопиара.

После проигрыша Порошенко на выборах 2019 года Цикаленко снова попробовал вернуться в Киевоблсовет, но не сумел. Вместо этого прошел по спискам партии «Наш край» в Обуховский районный совет – как сообщали СМИ, не без фальсификаций и привлечения титушек для давления на членов избиркома и местных журналистов.

Еще в начале войны Цикаленко, как и принято среди бывших «регионалов», в происходящем на Донбассе обвинял не Россию, а «политиков». Позже он начал избегать подобных заявлений, уверяя, что выступает за мир во всем мире. Но подобная «аполитичность» иногда давала сбои: некоторое время назад вспыхнул скандал из-за «репрессий» в отношении талантливого спортсмена Дмитрия Нестерука, который готовился к участию в чемпионате Украины. Борца якобы по распоряжению Цикаленко выгнали с подготовительных сборов из-за его патриотических убеждений.

Юрий Цикаленко

Юрий Цикаленко

Отдельная история – возможные связи Цикаленко с боевиками «ЛДНР».

Так, к примеру, в расследовании, посвященном скандальному строительству «храма» УПЦ МП на территории Музея истории Украины, журналисты «Бигус.инфо» упоминают о связи Цикаленко с настоятелем этого сооружения Юрием Хароном или отцом Гедеоном – тем самым, который, по данным реестров общественных организаций и публикациям в СМИ, в свое время организовывал «Верное казачество». Еще одним создателем этой организации был нынешний колаборант Алексей Селиванов, который сейчас «трудится» в «милиции ЛНР» и регулярно грозится «взять Киев». Представители «Верного казачества», по данным Бигус инфо, во время Революции Достоинства активно участвовали в Антимайдане. А после – занимались подготовкой боевиков «ЛДНР».

Но если связи Цикаленко с Хароном можно назвать косвенными, то против видеофактов возразить уже нечего. В интернете уже несколько лет гуляет видео, где боевики террористического батальона «Чебурашка», воевавшие против украинской армии на Донбассе, благодарят Цикаленко за материальную помощь. Она, дескать, помогает им эффективнее убивать «правосеков».

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А на некоторых порталах даже можно найти упоминания о Цикаленко как о человеке, который «выступил за активное развитие бизнеса в Новороссии, а также начал инвестиции своего капитала в проекты молодых республик».

Впрочем, проверять, так это или нет – задача для компетентных органов.

И, похоже, они взялись ее выполнять.

Сегодня, по информации источников из спецслужб, так называемые «люди Цикаленко», которые могли быть причастны к ведению подрывной деятельности в Украине, уже дают показания против своего «босса». Они якобы уверяют: на сотрудничество со следствием пошли из страха – как перед самим Цикаленко, так и перед возможными ужасающими последствиями выполнения распоряжений, которые они от него получают.

В связи с этим призываем и другие правоохранительные органы Украины обратить пристальное внимание на возможную подрывную антиукраинскую деятельность давнего соратника «регионалов» – и если она действительно подтвердится, предпринять все законные меры по ее пресечению.

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