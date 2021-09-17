В Запорожье избрали руководителя областной организации политической партии «Удар Виталия Кличка» (ФОТО)

В Запорожье состоялась конференция областной организации политической партии «Удар (украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличка», на которой избрали нового руководителя областной организации партии и новый состав рады партии.

Единогласным голосованием руководителем партии был избран Гугнин Эдуард Анатольевич. Также был избран новый состав рады Запорожской областной организации в составе: Гугнин Эдуард Анатольевич, Коломоец Сергей Сергеевич, Сопина Елена Анатольевна, Белокапытова Ирина Георгиевна.

На конференции также присутствовал Первый заместитель головы Центрального исполнительного комитета Полической Партии «Удар Виталия Кличка» Гоцул Игорь Евгеневич.

«У Партії відбувається процес активізації та відновлення. Удар був рушийною силою Революції Гідності і тоді виконав свої історичну місію. Зараз перед країною нові виклики і задання оновленого Удару зробити країну сильною. Запорізька організація Партії Удар має славні традиції. В оновленому складі їй до снаги масштабні звершення», — выступил перед членами партии Запорожской областной организации Игорь Евгеневич.

В своей речи новоизбранный председатель Запорожской областной политической партии «Виталия Кличко Удар» Эдуард Гугнин отметил:

«Політична партія «УДАР Віталія Кличка» — це єдина політична сила в Україні, яка здатна забезпечити природній рух нашої країни у Європейське майбутнє! Історія розвитку нашої політичної сили в Запорізькій області, вказує на те, що всі ці роки вона об’єднувала справжніх патріотів своєї землі, професіоналів з великої літери, людей, які не байдужі до своєї історії і нашого спільного майбутнього. Саме таких людей ми і сьогодні бачимо в цій залі на Зборах Запорізької обласної організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка». Тільки разом з сильним лідером — Віталієм Кличко ми збудуємо сильну країну!!! Доєднуйтесь до команди переможців!!!».

Справка: Эдуард Гугнин — Первый проректор Национального университета «Запорожская политехника», кандидат социологических наук, доцент.