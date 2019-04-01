В России проходят выборы в Госдуму

Выборы в Госдуму России продлятся три дня – с 17 по 19 сентября. На Камчатке и Чукотке выборы начались еще вчера.

В России в пятницу, 17 сентября, стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную думу.

Голосование началось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 8:00 17 сентября по местному времени (23:00 16 сентября по Киеву).

При этом основным днем голосования должно быть 19 сентября.

Для участия в выборах в Госдуму РФ зарегистрированы 14 партий с 3812 кандидатами и 2020 кандидатов по одномандатным округам.

Всего выберут 450 депутатов – половину от партий, другую половину по одномандатным округам.

Кроме того, в ряде регионов выберут высших должностных лиц субъектов страны - в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях).

В 39 субъектах, состоится голосование за депутатов законодательных собраний. В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии глав субъектов выберут депутаты собраний по представлению президента.

Тем временем, Google и Apple удалили приложение «Навальный» из Google Play и App Store.

«Сегодня в 8 утра по российскому времени и Google и Apple удалили из своих магазинов приложений наше приложение «Навальный». То есть прогнулись под шантаж Кремля», – сообщили в команде Навального.

В приложении была доступна программа «Умное голосование».

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