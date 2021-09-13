МИД требует санкций против РФ за выборы в Крыму и ОРДЛО
Министерство предупредило причастных к организации и проведению «выборов» на украинских территориях об ответственности.
МИД Украины выразил протест России из-за проведения выборов в Госдуму на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса и требует усилить санкции против Москвы. Об этом говорится в заявлении МИД в пятницу, 17 сентября.
Отмечается, что Киев рассматривает проведение выборов на украинских территориях как продолжение нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, как и почти 1,5 млн избирателей, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, существенно исказит результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность», – говорится в заявлении.
МИД предупредил, что причастные к проведению выборов на оккупированных территориях будут нести ответственность по украинскому законодательству.
«Призываем иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сложившейся таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения против нее санкций», – призвали в МИД.