МИД требует санкций против РФ за выборы в Крыму и ОРДЛО

Министерство предупредило причастных к организации и проведению «выборов» на украинских территориях об ответственности.

МИД Украины выразил протест России из-за проведения выборов в Госдуму на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса и требует усилить санкции против Москвы. Об этом говорится в заявлении МИД в пятницу, 17 сентября.

Отмечается, что Киев рассматривает проведение выборов на украинских территориях как продолжение нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, как и почти 1,5 млн избирателей, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, существенно исказит результаты выборов в Госдуму РФ и в целом ставят под сомнение их легитимность», – говорится в заявлении.

МИД предупредил, что причастные к проведению выборов на оккупированных территориях будут нести ответственность по украинскому законодательству.

«Призываем иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сложившейся таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения против нее санкций», – призвали в МИД.

Тэги: крым, мид, Госдума, Донбасс, ОРДЛО, санкции против России