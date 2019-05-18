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06:53 18 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СМИ заметили, что часы Путина отстают на неделю

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн 17 сентября. Но на видео на часах у главы Кремля было 10 сентября.

Исходя из этого, появились догадки, что видео было записано заранее, так как досрочное голосование онлайн не предусмотрено на выборах.

В свою очередь, журналист «Дождя» Даниил Сотников сообщил, что часы Путина отстают на неделю, так как во время посещения военных учений на них также была другая дата.

«Посмотрели сейчас на видео с учений, у него на них стоит 6 число, а учения были 13 сентября. То есть сегодня при таком раскладе и правда должно было быть 10. Кажется, у Путина дата просто отстает на неделю», — сообщил журналист.

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Тэги: Путин, часы
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