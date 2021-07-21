Полицейским вынесли приговор за кражу 42 млн у вора

Прокуратура намерена обжаловать приговор – считает, что наказание не соответствует степени тяжести преступления.

Двух полицейских осудили на 10 и 11 тюремного заключения за кражу 42 миллионов гривен у вора, сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

«Суд признал виновными бывших начальника сектора отдела полиции и старшего оперуполномоченного того же отдела в превышении служебных полномочий, грабеже и разбое (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 187 УК Украина) и назначил наказание в виде лишения свободы на 11 и 10 лет соответственно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года с конфискацией имущества и лишением специальных званий», – говорится в сообщении.

При этом прокуратура обжалует приговор, поскольку считает, что наказание не соответствует степени тяжести преступления.

Инцидент произошел еще в апреле 2016 года. Тогда в один из отделов полиции в Днепропетровской области обратилась женщина с заявлением о краже крупной суммы денег и ювелирных изделий – все это было у нее на хранении и принадлежало другим лицам. Она также сообщила, что к преступлению причастен ее муж.

Полицейские, занимавшиеся розыском похищенного, незаконно проникли в дом одного из свидетелей, обыскали помещение и забрали мобильные телефоны. Позднее они установили местонахождение вора и задержали его, применив физическое насилие. Угрозами они заставили мужчину указать, где хранится похищенное имущество, затем отдали ему часть денег и отпустили, приказав покинуть территорию Днепропетровской области. Себе полицейские оставили более 42 млн грн.

Раскрыть преступления помог именно пострадавший вор. Согласно приговору суда в 2018 году, его признали виновным в другом уголовном производстве по ч. 5 ст. 185 УК Украины. Он чистосердечно раскаялся в содеянном, сотрудничал со следствием и помог в раскрытии преступления, совершенного полицейскими.

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