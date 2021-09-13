Байден проведет саммит в рамках Генассамблеи ООН
Штаты намерены попросить участников саммита заявить о приверженности амбициозным целям, в том числе охвату населения планеты вакцинацией.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет виртуальный саммит по вопросам COVID на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает Белый дом.
«Эта встреча посвящена расширению и усилению наших общих усилий по борьбе с COVID-19, основанных на предыдущих встречах мировых лидеров и министров на форумах, таких как G7, G20 и Act Accelerator, для сплочения гражданского общества, неправительственных организаций, филантропов и промышленности вместе с мировыми лидерами, которые придерживаются единого видения как вместе победить COVID-19″, – говорится в сообщении.
На саммите планируется рассмотреть следующие темы:
- вакцинация и обеспечения равного доступа к вакцинам и получению оружия;
- решение кислородного кризиса и обеспечения доступных тестов, терапевтических препаратов и средств индивидуальной защиты;
- улучшение за счет создания устойчивого механизма финансирования здравоохранения и глобального лидерства в сфере возникновения угроз;
- призыв мира к ответственности путем согласования целей, отслеживания прогресса и поддержки друг друга в исполнении обязательств.
Кто именно приглашен на мероприятие – не уточняется.
Известно, что 76-й сессия генеральной ассамблеи ООН официально открылась во вторник 14 сентября. С 21 сентября по 27 сентября на ней пройдут выступления лидеров государств-членов ООН.