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11:00 18 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден проведет саммит в рамках Генассамблеи ООН

Штаты намерены попросить участников саммита заявить о приверженности амбициозным целям, в том числе охвату населения планеты вакцинацией.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет виртуальный саммит по вопросам COVID на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает Белый дом.

«Эта встреча посвящена расширению и усилению наших общих усилий по борьбе с COVID-19, основанных на предыдущих встречах мировых лидеров и министров на форумах, таких как G7, G20 и Act Accelerator, для сплочения гражданского общества, неправительственных организаций, филантропов и промышленности вместе с мировыми лидерами, которые придерживаются единого видения как вместе победить COVID-19″, – говорится в сообщении.

На саммите планируется рассмотреть следующие темы:

  • вакцинация и обеспечения равного доступа к вакцинам и получению оружия;
  • решение кислородного кризиса и обеспечения доступных тестов, терапевтических препаратов и средств индивидуальной защиты;
  • улучшение за счет создания устойчивого механизма финансирования здравоохранения и глобального лидерства в сфере возникновения угроз;
  • призыв мира к ответственности путем согласования целей, отслеживания прогресса и поддержки друг друга в исполнении обязательств.

Кто именно приглашен на мероприятие – не уточняется.

Известно, что 76-й сессия генеральной ассамблеи ООН официально открылась во вторник 14 сентября. С 21 сентября по 27 сентября на ней пройдут выступления лидеров государств-членов ООН.

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Тэги: саммит, байден
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