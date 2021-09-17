Минздрав США не поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer

Снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе со штаммом Дельта до сих пор не доказано.

В Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США отклонили запрос на массовое применение бустерных доз вакцины против COVID Comirnaty, разработанной американской и германской фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом в пятницу, 17 сентября, пишет Reuters.

Против одобрения запроса, который был подан Pfizer и BioNTech, высказалось подавляющее большинство специалистов, которые входят в совет.

В отчете сказано, что снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе со штаммом Дельта до сих пор не доказано.

«Некоторые исследование показывают, что эффективность снижает, а другие – что нет. В целом результаты свидетельствуют о том, что вакцины против коронавируса, подтвержденные в США, достаточно эффективно защищают от тяжелого течения заболевания или смерти», – пояснили в ведомстве.

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