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Главная » Украина » Общество
01:58 19 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинцы согласны привиться российской вакциной «Спутник V»

Об этом говорится в исследовании социологической группы «Рейтинг» в сфере местного самоуправления в Украине.

Респонденты ответили на вопрос «Какой вакциной вы бы вакцинировались от коронавируса» (среди тех, кто готов вакцинироваться от коронавируса).

Больше всего желающих привиться российской вакциной от короновируса в Украине (38%) в Северодонецке (38%), Харькове (24%) и Одессе (21%).

Также не против вакцины соседней страны в Днепре (18%) и Запорожье (19%).

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Тэги: вакцинация, коронавирус, вакцина Спутник V
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