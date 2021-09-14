Украинцы согласны привиться российской вакциной «Спутник V»

Об этом говорится в исследовании социологической группы «Рейтинг» в сфере местного самоуправления в Украине.

Респонденты ответили на вопрос «Какой вакциной вы бы вакцинировались от коронавируса» (среди тех, кто готов вакцинироваться от коронавируса).

Больше всего желающих привиться российской вакциной от короновируса в Украине (38%) в Северодонецке (38%), Харькове (24%) и Одессе (21%).

Также не против вакцины соседней страны в Днепре (18%) и Запорожье (19%).

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