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07:26 19 Сентября 2021 0 Комментарии
На Харьковщине насвистели на национальный рекорд
В городе Валки 375 взрослых и детей одновременно свистели на традиционной глиняной игрушке – валковском свистке.
Событие внесено в Национальный реестр рекордов Украины.
Как рассказала организатор рекорда, директор Валковской районной детской школы искусств Ольга Тимошенко, самый массовый пересвист на глиняных звуковых игрушках устроили к 375-летию города.
Специально к празднику организаторы изготовили соответствующее количество свистулек.
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Тэги: рекорд, свистулька
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