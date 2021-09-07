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07:26 19 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Харьковщине насвистели на национальный рекорд

В городе Валки 375 взрослых и детей одновременно свистели на традиционной глиняной игрушке – валковском свистке.

Событие внесено в Национальный реестр рекордов Украины.

Как рассказала организатор рекорда, директор Валковской районной детской школы искусств Ольга Тимошенко, самый массовый пересвист на глиняных звуковых игрушках устроили к 375-летию города.

Специально к празднику организаторы изготовили соответствующее количество свистулек.

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Тэги: рекорд, свистулька
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