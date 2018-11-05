В России запретили фильм, показанный на Каннском кинофестивале

Фильму «Искушение» Пол Верховена отказано в прокатном удостоверении, говорится в приказе Министерства культуры.

Причиной отказа названы «иные определенные федеральными законами случаи».

«Это позор для всей нашей культуры, для всей страны. Очень, очень стыдно. Основания для запрета крайне размытые. Говоря проще, дело было так: некий чиновник или несколько чиновников посмотрели и решили, что наша публика такое видеть не должна. Решили за нас, как за маленьких детей, находящихся под их опекой», – написал об этом российский кинокритик Антон Долин.

В основу фильма положена книга «Нескромные поступки» историка Джудит С. Браун – о серии расследований, проведенных церковными властями в 1619-1623 годах и призванных определить, была ли Бенедетта Карлини, аббатиса тосканского монастыря, истинным провидцем, как она утверждала, или нет. В книге также содержались подробные рассказы о сексуальной связи Бенедетты с молодой монахиней.

Премьера фильма состоялась в июле на Каннском кинофестивале.