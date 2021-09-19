МИД Франции оценил статус Британии в AUKUS

В новом оборонном альянсе США, Австралии и Великобритании последняя играет роль «пятого колеса», заявил французский министр.

Франция не отозвала своего посла из Великобритании, как сделала это в отношении США и Австралии, поскольку считает ее роль в создании альянса AUKUS второстепенной. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу France 2.

«Послов мы отзываем для того, чтобы по-новому оценить ситуацию. В случае с Великобританией необходимости в этом нет. Мы знаем их политику постоянного оппортунизма», – отметил министр.

При этом на вопрос ведущего, возможны ли другие меры против Лондона, Ле Дриан ответил, что, по его мнению, «в этой истории у Великобритании роль пятого колеса».

Обсуждая соглашение Вашингтона, Канберры и Лондона, глава французского МИД сказал, что в нем проявились «двуличие, презрение и ложь» и что «в отношениях с союзником так себя не ведут».

Министр выразил убеждение, что возникший кризис даст о себе знать при обсуждении будущей стратегии НАТО и, очевидно, повлияет на ее определение.

Наконец, Ле Дриан заявил, что «Европа должна обзавестись собственным стратегическим компасом» и что этот вопрос будет в сфере ответственности Франции в начале 2022 года – когда Франция начнет председательство в Евросоюзе.

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