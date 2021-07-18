В украинской армии уже ввели 303 стандарта НАТО

Введенные стандарты НАТО применяются в таких отраслях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование.

В Вооруженных силах Украины уже введено 303 нормативных документа НАТО, рассказал начальник Главного управления двустороннего военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко, сообщает АрмияInform.

По его словам введенные стандарты НАТО применяются в таких отраслях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия, разведка, информационные и психологические операции, связь, разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегические коммуникации и гендерные перспективы.

Павелко напомнил, что в прошлом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Это открывает путь для дальнейшего углубления практического сотрудничества. Сейчас идет работа по наполнению статуса конкретным содержанием, рассказал он.

»Высшей степенью нашего сотрудничества с НАТО является участие национального персонала и контингентов в операциях и миссиях по поддержанию международного мира и безопасности под руководством НАТО. Сегодня мы продолжаем предоставлять вклад в миротворческие усилия Альянса, участвуя в операции НАТО в Косово [KFOR], где выполняет задачи инженерное подразделение Вооруженных Сил Украины численностью 40 военнослужащих», – добавил Павелко.

Напомним, что с 20 сентября начнутся украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021. В них примут участие 6 тысяч военнослужащих из 15 стран-партнеров НАТО.

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