Рада отреагирует на выборы в Госдуму на Донбассе

К выборам в Госдуму РФ привлекли жителей временно оккупированных территорий Украины, что противоречит всем международным договорам.

Верховная Рада Украины на следующей неделе может принять постановление об обращении к международному сообществу о нелегитимности нового состава Государственной думы РФ, рассказал представитель Президента в Конституционном Суде, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телеканала Украина 24.

«Наш парламент, безусловно, на следующей неделе отреагирует, и я убежден, что мы примем еще одно постановление как раз обращение к международному сообществу о нелегитимности Государственной думы», — сказал он.

Вениславский напомнил, что к выборам в Госдуму РФ привлекли жителей временно оккупированных территорий Украины, что противоречит всем международным договорам.

»Это позволяет парламенту Украины в очередной раз обратиться к международному сообществу с новыми аргументами. Я думаю, что на следующей неделе во вторник-среду мы обязательно обратимся с очередным заявлением, где изложим факты циничного нарушения норм международного права и обязательств», — заявил политик.

Ранее МИД Украины выразил протест из-за проведения выборов в Госдуму России не территории оккупированного Крыма, а также привлечения жителей оккупированных территорий Донбасса. Там призвали мировое сообщество заявить о нелегитимности сформированной таким образом Госдумы РФ.

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