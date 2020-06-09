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00:32 20 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экс-чемпиона мира по боксу выдвинули кандидатом в президенты Филиппин

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Менни Пакьяо будет участвовать в выборах президента Филиппин.

Его кандидатуру выдвинула правящая Филиппинская демократическая партия, сообщает CNN.

42-летний Пакьяо ведет активную политическую деятельность с 2007 года. С 2016 года он является членом сената Филиппин.

В августе Пакьяо единогласным решением судей проиграл Йорденису Угасу в бою за пояс чемпиона WBA Super в полусреднем весе. После поединка экс-чемпион мира заявил, что, вероятно, завершит боксерскую карьеру.

Следующие выборы президента Филиппин состоятся 9 мая 2022 года.

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Тэги: выборы президента, Мэнни Пакьяо, Филиппины
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