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00:32 20 Сентября 2021 0 Комментарии
Экс-чемпиона мира по боксу выдвинули кандидатом в президенты Филиппин
Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Менни Пакьяо будет участвовать в выборах президента Филиппин.
Его кандидатуру выдвинула правящая Филиппинская демократическая партия, сообщает CNN.
42-летний Пакьяо ведет активную политическую деятельность с 2007 года. С 2016 года он является членом сената Филиппин.
В августе Пакьяо единогласным решением судей проиграл Йорденису Угасу в бою за пояс чемпиона WBA Super в полусреднем весе. После поединка экс-чемпион мира заявил, что, вероятно, завершит боксерскую карьеру.
Следующие выборы президента Филиппин состоятся 9 мая 2022 года.
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Тэги: выборы президента, Мэнни Пакьяо, Филиппины
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