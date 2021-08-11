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02:41 20 Сентября 2021 0 Комментарии
Сегодня начинаются украинско-американские военные учения
В понедельник, 20 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности стартуют масштабные украинско-американские учения Rapid Trident-2021.
Участие в них примут 6 000 военнослужащих из 15 стран-партнеров.
Rapid Trident является продолжением серии учений «Щит мира», начатых в 1995 году в рамках двустороннего сотрудничества между Сухопутными войсками ВС Украины и Национальной гвардией штата Калифорния (США) с привлечением представителей вооруженных сил других стран..
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Тэги: военные учения
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