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Главная » Украина » Общество
02:41 20 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сегодня начинаются украинско-американские военные учения

В понедельник, 20 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности стартуют масштабные украинско-американские учения Rapid Trident-2021.

Участие в них примут 6 000 военнослужащих из 15 стран-партнеров.

Rapid Trident является продолжением серии учений «Щит мира», начатых в 1995 году в рамках двустороннего сотрудничества между Сухопутными войсками ВС Украины и Национальной гвардией штата Калифорния (США) с привлечением представителей вооруженных сил других стран..

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Тэги: военные учения
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