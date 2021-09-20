Стрелок из Перми выжил

Ранее в вузе сообщили, что стрелок скончался от полученных ранений, но оказалось, что он выжил.

Устроивший стрельбу в университете в Перми Тимур Бекмансуров выжил после ранений и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в Следкоме РФ.

Ранее пресс-служба университета сообщила, что стрелок скончался после ранения во время задержания.

Но позже стало известно, что Бекмансуров получил огнестрельные ранения груди и конечностей и он без сознания на ИВЛ.

Как сообщает Ленте.ру, Бекмансуров заранее предупредил однокурсников, что не придет на занятия сегодня.

«Тимур – мой одногруппник. Мне он говорил, что его не будет сегодня – я же староста, вот он и предупредил. Он говорил, что у него есть оружие. Он учился в 60-й школе, я с ним домой ездила», – рассказала студентка.

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