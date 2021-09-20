НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
14:00 20 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стрелок из Перми выжил

Ранее в вузе сообщили, что стрелок скончался от полученных ранений, но оказалось, что он выжил.

Устроивший стрельбу в университете в Перми Тимур Бекмансуров выжил после ранений и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в Следкоме РФ.

Ранее пресс-служба университета сообщила, что стрелок скончался после ранения во время задержания.

Но позже стало известно, что Бекмансуров получил огнестрельные ранения груди и конечностей и он без сознания на ИВЛ.
Как сообщает Ленте.ру, Бекмансуров заранее предупредил однокурсников, что не придет на занятия сегодня.

«Тимур – мой одногруппник. Мне он говорил, что его не будет сегодня – я же староста, вот он и предупредил. Он говорил, что у него есть оружие. Он учился в 60-й школе, я с ним домой ездила», – рассказала студентка.

Источник:
Тэги: стрельба, жертвы, колумбайн
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.09.2021 12:00
В Перми неизвестный устроил стрельбу в вузе
ТОР
18.08.2021 09:00
В аэропорту Кабула погибли 40 человек – СМИ
ТОР
18.07.2021 10:15
В Киеве произошла стрельба, есть раненый
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com