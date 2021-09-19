Зеленский встретится с генсеками НАТО и ООН

Украинский лидер во время поездки в США проведет ряд встреч, среди которых – переговоры с главами ООН и НАТО.

В ходе своего визита в США для участия в Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский встретится с генеральными секретарями ООН и НАТО. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник, 20 сентября, сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19″, – заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что Генеральная ассамблея ООН является авторитетной международной площадкой, к которой приковано внимание всего мира. Кроме того, это возможность провести ряд важных двусторонних и многосторонних встреч в штаб-квартире ООН.

«Президент Украины встретится и с генеральным секретарем ООН, и с генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам», – отметил глава МИД.

Кулеба отметил, что красной нитью участия Президента в ГА ООН и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма.

«Это очень важно. Во-первых, мы очень успешно запустили Крымскую платформу. Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН к вопросам Крыма «, – сказал он.

Кулеба также поделился ожиданием позитивных результатов для Украины по итогам визита и переговоров первых лиц.

По его словам, «Президент будет договариваться со своими визави о конкретных вещах в сферах безопасности, политики и экономики».

Как известно, Зеленский и украинская делегация посетит США, где в течение 21 и 22 сентября примет участие в открытии 76 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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